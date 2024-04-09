Вестник Кавказа

Аграриям Ставрополья компенсирует ГСМ

Пшеница
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Аграриям Ставрополья частично компенсируют расходы на горюче-смазочные материалы. Об этом проинформировал глава региона.

Правительство Ставропольского края приняло решение о предоставлении частичной компенсации расходов на горюче-смазочные материалы для сельскохозяйственной техники. Поддержка аграриев в виде компенсации расходов на топливо имеет стратегическое значение для развития сельского хозяйства.

"Расширили меры поддержки для ставропольских аграриев: компенсируем труженикам часть расходов на ГСМ. Заложили на это 300 млн рублей"

– губернатор региона Владимир Владимиров.

По его словам, данная мера направлена на снижение финансовых затрат сельхозпроизводителей, повышение доступности топлива и увеличение объемов производства. Кроме того, компенсация расходов на ГСМ позволяет сельским предприятиям более эффективно использовать технику, что, в свою очередь, увеличивает продуктивность труда и снижает затраты на производство.

Таким образом, предоставление компенсации аграриям на топливо в Ставрополье является важным мероприятием, способствующим развитию сельского хозяйства, повышению производительности и конкурентоспособности отрасли.

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