Минэнерго: Россия полностью обеспечена бензином

У России имеются необходимые запасы топлива, заявили в Минэнерго. Сообщения о просьбе к Казахстану о поставках бензина не соответствуют действительности.

В России нет нехватки бензина, страна обеспечена запасами топлива, говорится в сообщении министерства энергетики.

"Российский внутренний рынок полностью обеспечен необходимыми объемами производства автомобильного бензина. Также полностью выполняются контракты на поставку моторных топлив в дружественные страны. Имеющихся товарных запасов моторного топлива достаточно для удовлетворения нужд отечественных потребителей"

– ведомство

Напомним, с 1 марта до конца лета действует запрет на экспорт бензина для того, чтобы ситуация на внутреннем рынке была стабильной.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что российская сторона направила Казахстану обращение о поставках бензина в РФ, что было официально опровергнуто Астаной.

"Минэнерго России не обращалось к Казахстану с запросом о резервировании или поставках автомобильного бензина на российский внутренний рынок"

– Минэнерго Казахстана