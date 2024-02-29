Минэнерго: Россия полностью обеспечена бензином

В России нет нехватки бензина, страна обеспечена запасами топлива, говорится в сообщении министерства энергетики.
"Российский внутренний рынок полностью обеспечен необходимыми объемами производства автомобильного бензина. Также полностью выполняются контракты на поставку моторных топлив в дружественные страны. Имеющихся товарных запасов моторного топлива достаточно для удовлетворения нужд отечественных потребителей"
– ведомство
Напомним, с 1 марта до конца лета действует запрет на экспорт бензина для того, чтобы ситуация на внутреннем рынке была стабильной.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что российская сторона направила Казахстану обращение о поставках бензина в РФ, что было официально опровергнуто Астаной.
"Минэнерго России не обращалось к Казахстану с запросом о резервировании или поставках автомобильного бензина на российский внутренний рынок"
– Минэнерго Казахстана