Вестник Кавказа

Турция и Ирак объявили о партнерстве в вопросах рек Тигр и Евфрат

Турция и Ирак объявили о партнерстве в вопросах рек Тигр и Евфрат
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Реки Тигр и Ефрат стали объектом сотрудничества Турции и Ирака. Вместе они будут заниматься вопросами контролем за двумя водными артериями.

Багдад и Анкара начали сотрудничать в вопросе регулирования рек Тигр и Евфрат. Они берут свое начало на турецкой территории и имеют важное значение для экономики Ирака, рассказали в Кабмине Турции.

Источником финансирования проекта станут доходы от нефти, которые Ирак обязался передавать Турции.

Партнерство по поводу эффективного использования стока двух рек уже одобрил турецкий лидер Реджеп Эрдоган.

Турецкие компании, чья специализация связана с проектами по инфраструктуре и вопросам экологии, будут привязаны к тендерам, которые будет выдавать Ирак. Вместе они будут заниматься предотвращением наводнений и засухи, очисткой сточных вод и многим другим.

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