Турция нацелилась на газодобычу в 10 млн кубометров в сутки

Турция преодолела условную планку добычи газа в 6 млн кубометров в сутки. Министр Альпарслан Байрактар объявил, что не позже следующего марта она достигнет 10 млн кубометров в сутки.

Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар рассказал о новом рекорде газодобычи на Черном море: сейчас турецкие компании выкачивают из морских месторождений по 6 млн кубометров природного газа в сутки.

Байрактар раскрыл простую математику потребления газа в Турции: одно домохозяйство в среднем использует в сутки 1 кубометр голубого топлива. Следовательно, за счет собственной газодобычи Турция сейчас обеспечивает топливом 6 млн домохозяйств, то есть 30% населения.

Министр добавил, что правительство поставило перед энергетиками цель поднять уровень газодобычи до 10 млн кубометров в сутки. По его словам, подобный уровень производства голубого топлива будет достигнут на турецких месторождениях в Черном море не позднее марта следующего года.

Напомним, предыдущий рекорд в 5 млн кубометров газа в сутки был достигнут турецкими энергетиками в мае. По существующим оценкам на месторождениях в Черном море Турция располагает свыше 700 млрд кубометров газа.