Мексика примет участие в COP29

Мексика получила официальное приглашение на COP29 в Баку от имени президента Азербайджана. Его вручил посол республики в Мексике на встрече с заместителем главы МИД Хоэлем Эрнандесом.

Еще одна страна присоединится к COP29 в Баку: Мексика получила официальное письмо-приглашение от посла Азербайджана Мамеда Талыбова, рассказал замглавы МИД Мексики Хоэль Эрнандес.

«Мексика будет присутствовать, чтобы продолжить содействие международному сотрудничеству в решении этой глобальной проблемы человечества»

- Хоэль Эрнандес

Талыбов в своих соцсетях отметил, что во время встречи с заместителем руководителя МИД Мексики передал президенту страны Клаудии Шейнбаум Пардо официальное письмо с приглашением на COP29 от имени азербайджанского лидера Ильхама Алиева.

Напомним, что Конференция ООН по изменению климата (COP29) пройдет 11-22 ноября 2024 года в Баку, Азербайджан. Ранее свое участие в мероприятии подтвердил пакистанский премьер-министр.