«Грузинская мечта»: у новой партии соратников Саакашвили нет будущего

Накануне произошла презентация новой партии бывших членов «Европейской Грузии», после которой депутат от правящей «Грузинской мечты» завил, что она не имеет каких-либо внятных перспектив.

Партия «Федералисты», созданная бывшими членами «Европейской Грузии» и соратниками Саакашвили, не имеет будущего, заявили в правящей партии «Грузинская мечта».

Депутат от «Грузинской мечты» Леван Мачавариани так оценил перспективы «федералистов».

«Я не думаю, что у недавно созданной партии госпожи Черголеишвили и господина Бокерия есть какая-либо перспектива, как и у "Европейской Грузии" не было никакого будущего и нет настоящего»

- Леван Мачавариани

Он добавил, что Бокерия и Черголеишвили пытаются обращаться к своей интеллектуальности, однако это качество не является гарантом порядочности.

Ранее супруги Гига Бокерия и Тамар Черголеишвили ушли из «Европейской Грузии» из-за противоречий внутри объединения. После они объявили, что создают новую партию, которую назвали «Федералисты». Накануне прошла презентация, где они объяснили выбор названия и объявили о проведении протестной акции, намеченной на 27 сентября.