Кисловодску нужно более 10 млрд рублей для разгрузки транспорта

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев подсчитал, что для снижения нагрузки на транспорт городу необходимо более 10 млрд рублей. Планируются работы по строительству трех объездных магистралей.
Для того чтобы разгрузить транспортную сеть Кисловодска, городу необходимо более десяти млрд рублей, передал начальник города Евгений Моисеев.
«По транспортной разгрузке мы подготовили несколько проектов. Сейчас мы ведем проектирование, надеемся на поддержку федерального центра по финансированию этих дорог. <…> Более 10 миллиардов на три объезда у нас потребуется»
- Евгений Моисеев
Он добавил, что сейчас в планах городских властей находится строительство трех объездных дорог. Благодаря им автомобилистам не придется проезжать через центр Кисловодска, чтобы добраться до инвестиционной площадки особой экономической зоны.