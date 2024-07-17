Железнодорожный путь Адлер-Кисловодск затронет Сочи

В генплане Сочи появился проект строительства ж/д пути, который свяжет курортные Адлер и Кисловодск. Точная дата и конкретное место строительства пока неизвестны.

Железная дорога между Адлером и Кисловодском будет пролегать через Сочи. Ее строительство появилось в утвержденном генеральном плане города, рассказала участница разработки проекта, специалист НИИ ПГ Елена Павленко.

"Строительство железнодорожной магистрали Адлер-Черкесск-Кисловодск учтено в генеральном плане согласно схеме территориального планирования РФ. На момент разработки генплана Сочи это мероприятие отсутствовало в более конкретной программе строительства, поэтому год строительства не был определен"

- Елена Павленко

Где конкретно будут располагаться пути также неизвестно, поэтому какие поселения она затронет не совсем ясно. Подтверждено только, что дорога будет пролегать через Сочи и село Эстосадок в курортной Красной Поляне, добавила Елена Павленко в разговоре с РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что Сочи и курорт Карачаево-Черкесии "Архыз" свяжет автодорога. Она сократит путь на машине с 3 часов до всего 60 минут. Предварительно, окончание строительства намечено на 2034 год.