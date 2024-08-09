"Единое национальное движение" поглотило остатки "Европейской Грузии"

Ушедшая 7 лет назад в свободное плавание часть "Единого национального движения" – партия "Европейская Грузия" – после собственного раскола предпочла воссоединиться с ЕНД. Отколовшиеся сопартийцы сформировали отдельную партию "Федералисты".

Члены партии "Европейская Грузия", не ушедшие вслед за Гигой Бокерия в новую партию "Федералисты", приняли решение влиться в состав саакашвилевской партии "Единое национальное движение". Соответствующая церемония прошла сегодня в Тбилиси.

Напомним, что "Европейская Грузия" возникла в 2017 году в результате раскола ЕНД. Таким образом, ее члены попросту решили вернуться в ту партию, из которой ушли семь лет назад.

Нынешний председатель ЕНД Тинатин Бокучава приветствовала решение отколовшихся возвратиться, охарактеризовав "Европейскую Грузию" как прозападную политическую силу.

Это уже вторая оппозиционная партия, поглощенная "Единым национальным движением" перед парламентскими выборами – ранее в ее состав вошла "Стратегия Агмашенебели".