В Армению проникла лихорадка Западного Нила

Птицы, гнездующиеся в Армении, занесли в республику из Африки лихорадку Западного Нила: уже у 20 армянских граждан зафиксирована эта болезнь, в одном случае она закончилась летальным исходом. От птиц к человеку лихорадку переносят комары, поэтому почти все заболевшие поступили в медучреждения из Араратской области – с берега Араза.

В Армении двадцать человек заразились лихорадкой Западного Нила, один из них погиб, рассказали в Армянском центре контроля и предупреждения болезней. Замглавы центра Сергей Чахмахчян связал проникновение африканской лихорадки в республику с глобальным потеплением.

Ученый пояснил, что между континентами эту болезнь переносят птицы, улетающие из Армении зимовать в Африку и в теплое время года возвращающиеся домой уже зараженными. На территории республики разносчиками лихорадки Западного Нила становятся самые обычные комары, сначала пьющие кровь заболевших птиц, затем – человеческую кровь.

Как пишет Спутник-Армения, глобальное потепление влияет в том плане, что птицы, обитающие в Армении, могли поменять традиционные места зимовки – именно этим можно объяснить, как в республике появилась несвойственная ей африканская болезнь.

Медик напомнил, что лихорадкой Западного Нила невозможно заразиться от человека воздушно-капельным путем – она проникает только через кровь. Вакцины от болезни нет, но большая часть заболевших справляются с ней даже без появления каких-либо симптомов.

Закономерно большая часть заражений лихорадкой Западного Нила пришлась на Араратскую область, где из-за близости реки Араз и наличия болот много комаров. Для борьбы с комарами Сергей Чахмахчян предложил разводить в реках рыбу гамбузию, пожирающие комариные личинки.