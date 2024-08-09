В Анапе начался лесной пожар

Лесная подстилка горит на российском курорте Анапа. Пожар пока не удалось локализовать, однако огонь еще не перешел с подстилки на деревья.

Как рассказали в кубанском главуправлении МЧС РФ, сегодня днем в Анапе, неподалеку от поселка Сукко, по неизвестным причинам загорелась лесная подстилка.

Огонь пока не перешел на деревья, однако уже распространился на площадь в 0,5 га.

Пожар начали тушить силами 25 огнеборцев на 9 пожарных машинах два часа назад, тогда его площадь составляла всего 0,2 га, однако огонь еще продолжает распространяться по лесу.

МЧС пока не дает оценок перспектив тушения пожара и его дальнейших масштабов.