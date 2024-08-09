МЧС РФ спасли на Эльбрусе вторую за сутки гражданку Индии

Второй за сутки случай травмирования при восхождении за Эльбрус произошел с индийскими альпинистками – на сей раз гражданка Индии упала со скалы и пролетела около 200 м, однако выжила и была спасена кабардино-балкарскими специалистами.

Как рассказали в кабардино-балкарском главуправлении МЧС РФ, во второй раз за сутки местным спасателям пришлось снимать с Эльбруса гражданку Индии – на сей раз участница незарегистрированной команды альпинистов упала с высоты в 5,5 км.

По данным спасателей, индийская альпинистка чудом выжила, поскольку, сорвавшись со скалы, она пролетела порядка 200 м. Ее товарищи немедленно вызвали спасателей, и те сняли 29-летнюю женщину с высоты в 5,3 км.

Травмированную альпинистку доставили на поляну Азау, где она перешла на попечение кабардино-балкарских врачей.

В МЧС уточнили, что спасение гражданки Индии занимались 10 специалистов ведомства.

Напомним, что накануне другая гражданка Индии получила травмы при восхождении на Эльбрус на высоте 5,2 км.