Индийскую альпинистку спустили с Эльбруса спасатели

Девушка из Индии сорвалась с тропы на пути к вершине Эльбруса в КБР, где ее спасли сотрудники МЧС. Они сообщили, что она совершала восхождение в составе незарегистрированной группы альпинистов.

Спасатели Кабардино-Балкарии помогли спортсменке из Индии спуститься вниз со склона Эльбруса. Она сорвалась с тропы на высоте в 5,2 км, рассказали в местном отделении МЧС.

Группа из двух человек начала восхождение на вершину Эльбруса. Их маршрут не был зарегистрирован, как того требуют правила безопасности. Достигнув 5,2 км высоты, 29-летняя жительница Индии сорвалась и позвала на помощь.

Сотрудники МЧС, добравшись до места, спустили пострадавшую на поляну Азау и передали в руки врачей.