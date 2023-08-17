Сегодня день рождения Муслима Магомаева

Ровно 82 года назад родился уникальный и всеми любимый музыкант, народный артист Азербайджана и СССР Муслим Магомаев. Его не стало в 2008 году.

Сегодня день рождения выдающегося народного артиста Азербайджана и СССР Муслима Магомаева. Ему бы исполнилось 82 года.

Муслим Магомаев навсегда останется яркой страницей в многовековой культуре Азербайджана. Его талант объединял не только всех граждан Советского Союза, но и жителей Восточной Европы. Глубокий оперный голос Магомаева знаком каждому и сегодня.

Вклад артиста в культуру сложно переоценить. Его приход на сцену вывел советскую эстраду на совсем иной уровень. Он сочинил более 20 песен к различным кинокартинам, мультфильмам и спектаклям. В его репертуаре на концертах находилось около 600 композиций, и каждая из них трогала сердца миллионов.

Биография Муслима Магомаева

Муслим Магомаев родился в творческой семье 17 августа 1942 года. Его отец был театральным художником и умел виртуозно играть на фортепиано. Мать – актриса театра. Она также владела игрой на аккордеоне. Их дом всегда был наполнен музыкой и песнями.

Первую мелодию Магомаев, с его слов, написал в 5 лет. Она называлась «Соловьиный час». Он провел учебу в музыкальной школе при Бакинской консерватории и показывал там отличные результаты.

Первое публичное выступление артиста случилось в музыкальном училище. Его талант и тягу к вокалу заметила концертмейстер Тамара Кретинген. Она начала искать для него различные романсы и композиции. Вместе они давали выступления на концертах вокального отделения на сцене филармонии.

Далее продолжил покорять как азербайджанскую публику, так и заграничную. Он давал концерты в Москве на сцене Большого театра, на фестивале в Финляндии. Его музыка звучала в Каннах и США.

Со сцены великий артист ушел на пике, в 1998 году, однако продолжал заниматься творчеством. Песня «Прощай, Баку» на стихи Сергея Есенина – последняя композиция, написанная Магомаевым за год до смерти. В октябре 2008 года он скончался от продолжительной болезни в возрасте 66 лет. Последнее пристанище он нашел на родине. Музыкант похоронен на Аллее почетного захоронения в Баку.