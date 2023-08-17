Как создавался сериал "Магомаев"

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня Муслиму Магомаеву исполнился бы 81 год. Певец ушел из жизни почти 15 лет назад, но интерес к его творчеству и личности сохраняется до сих пор. В 2020 году на Первом канале прошла премьера восьмисерийного телефильма "Магомаев". Как проходила работа над сценарием и выбирали актеров, где проходили съемки - расскажем в этом материале.

Как писали сценарий

Действие сериала происходит в конце 1960-х - начале 1970-х годов, а его главной темой стала история любви Муслима Магомаева и Тамары Синявской. Работа над сценарием продолжалась четыре года, в ней участвовала сама Синявская. Она вспоминала и уточняла некоторые события и даты, поправляла несоответствия в тех эпизодах, о которых сценаристы могли не знать. Певица признавалась, что на новость о предстоящих съемках "Магомаева" отреагировала неоднозначно:

Сначала - замирание сердца, потом небольшой испуг, а потом включился разум.

Кто выбирал актеров на главные роли

Дмитрий Тюрин, который вместе с Романом Прыгуновым стал режиссером сериала, рассказывал, что на роль Магомаева пробовали многих азербайджанских и российских актеров, а сербского артиста Милоша Биковича "пригласили уже в последний момент, чуть ли не от отчаяния". Однако Синявская одобрила именно его кандидатуру и прокомментировала свое решение так:

Мне показалось, что среди всех актеров этот молодой сербский юноша в какой-то степени больше всех подошел на роль Муслима. Видимо, было что-то в несуетном движении. Может быть, в какой-то мягкой интонации. Может быть, чисто внешнее издалека сходство.

А режиссер секрет успеха Биковича объяснил тем, что актер до этого вообще не знал о Магомаеве:

Он просто играл так, как понимал образ. И в результате создал образ с той самой харизмой, которая была у Муслима Магомаева.

По словам актера, сначала он даже подумывал отказаться от роли, но друзья посоветовали побольше узнать о прославленном исполнителе. Бикович начал смотреть документальные фильмы и передачи о певце, его интервью и стал поклонником Магомаева.

Я его очень полюбил за время съемок. Понял, что это был великий человек. Для меня большая честь играть такого человека

- признался актер в интервью "Вестнику Кавказа".

Роль Синявской исполнила Ирина Антоненко, актриса, телеведущая, "Мисс Россия 2010". Этот выбор тоже одобрила сама певица, после того как "посмотрела несколько вариантов мизансцен с актерами".

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Другие актеры

В роли Джамаледдина Магомаева, дяди певца, который заменил ему погибшего на фронте отца, снялся известный азербайджанский актер Расим Балаев. Рассказывая о своем экранном герое, он напомнил, что Джамаледдин Магомаев "был очень уважаемым человеком, занимал высокие государственные посты, был очень порядочным и всегда приходил на помощь людям". Изучая его жизнь, Балаев узнал, что дядя "бывал на всех московских концертах Муслима Магомаева и на протяжении жизни всегда его поддерживал как в личной жизни, так и творчестве".

Роль пианиста и концертмейстера Чингиза Садыхова, много работавшего с Магомаевым, сыграл российский актер и музыкант Александр Нестеров. Он отмечал, что, готовясь к съемкам, подробно изучал творчество Садыхова, посмотрел много видеоматериалов, стремился "максимально визуально приблизиться к технике его исполнения, чтобы для зрителей это было достаточно правдоподобно". Баку для актера город особенный - там родилась его бабушка. Приезжая в столицу Азербайджана, Нестеров старался побывать в тех местах, о которых знал по ее рассказам с детства, и даже нашел в Ичери Шехер дом, где жила бабушка.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Появляются в сериале и исторические личности, сыгравшие большую роль в судьбе Магомаева. Экранный образ Гейдара Алиева, который тогда занимал пост первого секретаря ЦК КП Азербайджана, создал Илья Резник. Приглашение на эту роль поэт-песенник, который лично был знаком с Алиевым, называл неожиданным:

Что бы ни говорили, я не очень похож, Гейдар Алиевич более мужественный. Но если смотреть издали, то какое-то сходство, наверное, можно увидеть. Меня особо не гримировали, просто сделали мне темные волосы. Конечно, для меня большая честь сыграть эту роль.

Роль министра культуры СССР Екатерины Фурцевой исполнила Алена Ивченко. Актриса родилась в семье музыкантов, сама занималась в музыкальной школе по классу фортепиано и больше интересовалась классикой. Однако "песни Магомаева невозможно было не слушать, особый магнетизм его голоса притягивает", отмечала она.

Где снимали "Магомаева"?

Весь октябрь 2018 года съемки проходили в Баку, на родине певца. Для эпизодов, связанных с его победой на международном фестивале песни в польском городе Сопоте в августе 1969 года, выбрали Зеленый театр. Он превратился в открытый амфитеатр "Лесная опера", а многотысячный концерт на стадионе в Калуге снимали на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Создатели телефильма нашли в Баку улицы, похожие на парижские, а Азербайджанский государственный театр оперы и балета выступил в роли знаменитой Парижской оперы, где во время гастролей Большого театра в 1969 году пела Синявская.

В конце декабря 2018 - начале января 2019 года съемки проходили в павильонах "Мосфильма". Там, в частности, создали копию концертного зала в Сопоте, интерьер номера в гостинице "Россия", в котором долгое время жил Магомаев.

Популярность телефильма

Работа над фильмом завершилась в начале августа 2019 года, а в сентябре на российском фестивале сериалов "Пилот" в Иванове прошел премьерный показ пилотной серии. Телевизионная премьера на Первом канале состоялась в марте 2020 года, и "Магомаев" попал в пятерку самых популярных российских сериалов года по версии проекта "Кино Mail.ru". Повторный показ в августе прошлого года канал приурочил к 80-летию певца, а месяц назад снова выпустил "Магомаева" в эфир.