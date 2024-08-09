Пожар в Ялтинском заповеднике разросся со 100 кв м до 3 га

Еще один пожар на юге России: горит лесная подстилка в заповеднике близ Ялты. Площадь пожара на момент локализации составила почти 3 га.

Крымское главуправление МЧС РФ рассказало о быстро разросшемся возгорании лесной подстилки в Ялтинском горнолесном заповеднике: если около 15:00 его площадь составляла всего 100 кв м, то к моменту, когда огнеборцы смогли взять пожар под контроль, горели уже 2,9 га леса под Ялтой.

Тем не менее, по данным спасательного ведомства, лесной пожар уже локализован и не будет распространяться дальше благодаря своевременным действиям пожарников.

В ведомстве подчеркнули, что возгорание не создало угрозы Ялте и ее населению, при локализации пожара обошлось без пострадавших среди 75 пожарных, участвующих в тушении.