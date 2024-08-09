Вестник Кавказа

Пожар в Ялтинском заповеднике разросся со 100 кв м до 3 га

Пожар в Ялтинском заповеднике разросся со 100 кв м до 3 га
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Еще один пожар на юге России: горит лесная подстилка в заповеднике близ Ялты. Площадь пожара на момент локализации составила почти 3 га.

Крымское главуправление МЧС РФ рассказало о быстро разросшемся возгорании лесной подстилки в Ялтинском горнолесном заповеднике: если около 15:00 его площадь составляла всего 100 кв м, то к моменту, когда огнеборцы смогли взять пожар под контроль, горели уже 2,9 га леса под Ялтой.

Тем не менее, по данным спасательного ведомства, лесной пожар уже локализован и не будет распространяться дальше благодаря своевременным действиям пожарников.

В ведомстве подчеркнули, что возгорание не создало угрозы Ялте и ее населению, при локализации пожара обошлось без пострадавших среди 75 пожарных, участвующих в тушении.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1165 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Крымский мост сейчас: в очереди почти две тысячи автомобилей

Крымский мост сейчас: в очереди почти две тысячи автомобилей

Лисы обернулись угрозой для крымчан

Лисы обернулись угрозой для крымчан

&quot;Союзмультфильм&quot; откроет парк аттракционов в Крыму

"Союзмультфильм" откроет парк аттракционов в Крыму

Часть поездов в Крым отменят осенью из-за ремонта путей

Часть поездов в Крым отменят осенью из-за ремонта путей

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы