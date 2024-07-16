Вестник Кавказа

"Битва за Кавказ" пройдет в Дагестане

"Битва за Кавказ" пройдет в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дагестанский Каспийск примет реконструкцию "Битвы за Кавказ", в которой покажут эпизод начала наступательной операции и представят гостям культурную программу.

В Каспийске в воскресенье, 18 августа, пройдет фестиваль военно-исторической реконструкции "Битва за Кавказ", пишет пресс-служба Дагмолодежи.

Мероприятие посвящено годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Открытие фестиваля запланировано на 16:00. Гостям покажут эпизод начала операции.

В реконструкции будут задействованы макеты оружия и амуниция времен той войны.

Кроме того, зрителям представят культурную программу, выставку экспонатов и полевую кухню. Завершится мероприятие разворачиванием копии Знамени Победы.

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