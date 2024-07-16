"Битва за Кавказ" пройдет в Дагестане

Дагестанский Каспийск примет реконструкцию "Битвы за Кавказ", в которой покажут эпизод начала наступательной операции и представят гостям культурную программу.
В Каспийске в воскресенье, 18 августа, пройдет фестиваль военно-исторической реконструкции "Битва за Кавказ", пишет пресс-служба Дагмолодежи.
Мероприятие посвящено годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Открытие фестиваля запланировано на 16:00. Гостям покажут эпизод начала операции.
В реконструкции будут задействованы макеты оружия и амуниция времен той войны.
Кроме того, зрителям представят культурную программу, выставку экспонатов и полевую кухню. Завершится мероприятие разворачиванием копии Знамени Победы.