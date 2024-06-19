В Краснодарском крае началась поисковая экспедиция "Битва за Кавказ"

9-я Межрегиональная экспедиция по поиску захоронений времен войны 1941-1945 года "Битва за Кавказ" началась 16 июля и пройдет до 22 июля этого года на Кубани. В ней будут участвовать более ста добровольцев.

Сегодня началась масштабная экспедиция по поиску захоронений со времен Великой Отечественной войны 1941-1945 года "Битва за Кавказ", осуществляемая девять лет подряд членами Краснодарского сообщества "Кубаньпоиск" и общенациональной организацией "Поисковое движение России".

В этом году в ней участвуют добровольцы из Краснодарского края, Севастополя, Крыма и Адыгеи. Основная цель данного мероприятия состоит в нахождении и последующем раскопе останков солдат-красноармейцев, участников войны 1941-1945 года. Как сообщается на странице официальной группы общенациональной организации "Поискового движения России", поиск захоронений будет проходить в Крымском районе, близ станицы Неберджаевской, где в июле 43-го года прошлого столетия красноармейцы ожесточенно сражались с немецкими захватчиками.

"Поиск погибших советских воинов будет проходить в труднодоступной горно-лесистой местности, где 81 год назад наши героические деды и прадеды прорывали глубокоэшелонированную оборону фашистов - "Голубую линию". Более 35 лет здесь проводят работу поисковики Кубани и других регионов России. За это время ими обнаружены останки более 10 тысяч офицеров и красноармейцев»

- председатель регионального отделения Поискового движения России в Краснодарском крае Александр Шепелев.

По завершению поисковых мероприятий найденные останки бойцов планируется захоронить в братской могиле, в которой покоятся 2257 красноармейцев.