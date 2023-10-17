Крымские поисковики нашли останки 22 бойцов времен войны

Двухнедельная работа поискового отряда "Ак-Монай" на горе Окопной на востоке Крыма завершилась успехом – следопыты нашли и перезахоронили останки 22 воинов времен Великой Отечественной войны, погибших при защите полуострова.

Поисковики обнаружили в Крыму останки 22 солдат Красной армии, сообщили в пресс-службе поискового отряда "Ак-Монай".

Работы на горе Окопной в Ленинском районе Крыма велись в рамках проекта "Вахта Памяти" – за 16 дней экспертам отряда удалось обнаружить места захоронения воинов, погибших при защите полуострова от немецко-фашистских захватчиков. Их останки с почестями были перезахоронены на мемориальных кладбищах, сообщили специалисты, передает "АиФ-Крым".

В ходе поисковых работ также были обнаружены взрывчатые предметы, которые были обезврежены и переданы полиции и МЧС, отметили в отряде.