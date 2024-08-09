Президент Азербайджана и его супруга приняли Путина в домашней резиденции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга, первый вице-премьер Азербайджана Мехрибан Алиева, приняли президента России Владимира Путина в своей домашней резиденции, где провели совместный неформальный ужин.

После перелета из Москвы в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга, первый вице-премьер и первая леди страны Мехрибан Алиева приняли президента РФ Владимира Путина в своей домашней резиденции, где прошел их совместный неформальный ужин.

"Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева поужинали у себя дома с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным"

- АЗЕРТАДЖ

Напомним, Владимир Путин сегодня прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом. На завтра, 19 августа, у лидеров двух стран запланированы переговоры в узком и расширенном составе, по итогам которых будет подписан ряд документов.