В Турции ликвидировали "залетных" парапланеристов-террористов

Турецкому спецназу сегодня пришлось отражать атаку легкой авиации – через границу с Ираком в страну на парапланах пытались попасть четверо террористов, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

В Турции ликвидировали четырех вооруженных террористов, пересекших государственную границу страны с Ираком на моторных парапланах, сообщил в одной из соцсетей министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

"Боевики, готовившие теракты на турецкой территории, были выявлены посредством БПЛА "Акынджи" в момент пересечения воздушной границы на двух парапланах в районе Улудере юго-восточной провинции Ширнак. Информация была оперативно передана командованию приграничных сил ВС Турции, и по месту приземления боевиков были нанесены удары с беспилотников, а также вертолетов ATAK"

- Али Ерликая

В зону инцидента выдвинулся спецназ жандармерии Турции, который и ликвидировал террористов, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Турция и впредь будет решительно вести непримиримую борьбу с преступностью, отметил глава МВД страны, поблагодарив командование сухопутных сил и жандармерии страны за отлично проделанную работу.