Армения впервые примет всероссийскую акцию «Ночь кино»

«Ночь кино» - одна из крупнейших акций в мире кинематографа, которая проходит во всех регионах России. В этом году в ней примет участие и Армения.

Акция «Ночь кино» - одно из любимых мероприятий среди россиян. В этом году его примет и Армения, рассказали в Россотрудничестве в республике.

Намеченная дата мероприятия – 24 августа.

«Двадцать четвертого августа впервые в Армении на площадке Дома Москвы в Ереване пройдет всероссийская акция "Ночь кино", приуроченная ко Дню российского кино, отмечаемого 27 августа»

- Россотрудничество в Армении

Среди организаторов киноакции – Роскино. Его поддержат Минкульт России, МИД РФ и Фонд кино.

«Ночь кино» за время своего существования стало важным событием в мире кино. В этом году оно пройдет уже девятый раз. В различных культурных пространствах – библиотеках, музеях и парках, покажут три российские киноновинки. Вдобавок, организаторы, помимо просмотра фильмов, предоставят возможность поучаствовать и в других досуговых мероприятиях в рамках акции.