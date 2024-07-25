Азербайджан сменит посла в России

Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюль оглы завершает дипломатическую миссию в Москве – он покидает свой пост после более чем 18-летней работы главой азербайджанского диппредставительства.

Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюль оглы уходит с поста посла Азербайджана в России, заявил он в интервью ТАСС. На должности бывший актер, певец, а ныне политический деятель проработал свыше 18 лет.

"Я в Москве проработал 18,5 лет. Это очень много для дипломатической службы. И на этом этапе мне было бы правильнее представлять в парламенте родную Шушу, жителей региона. Я очень надеюсь, что меня изберут и это будет большая честь - быть первым депутатом после освобождения Карабаха. Мне бы хотелось остаток жизни - сколько пошлет Аллах - посвятить большему общению с людьми и природой своей Родины"

- Полад Бюльбюль оглы

Он напомнил, что его отец, выдающийся советский и азербайджанский оперный певец Бюль-Бюль, родился в Шуше, в Карабахе, и последние годы после освобождения наших земель его судьба вновь стала тесно связана с моей малой родиной.

"Дело в том, что там находится дом, где родился мой отец. И по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева я отреставрировал этот дом, который был разрушен армянскими вандалами. Теперь там функционирует дом-музей. Меня радует, что сейчас много туристов приезжают в Шушу и посещают дом-музей Бюль-Бюля. Поэтому мое решение о выдвижении в депутаты естественно"

- Полад Бюльбюль оглы

Ранее в Центральной избирательной комиссии Азербайджана сообщили, что Полад Бюльбюль оглы выдвинул свою кандидатуру от Шуша-Агдам-Ходжавендского избирательного округа №124.

Дипломатические отношения между Россией и Азербайджаном были установлены 4 апреля 1992 года. Правовую основу сотрудничества составляют более 170 межгосударственных, межправительственных и межведомственных договоров и соглашений, в том числе около 50 - в сфере экономики, а главными из них являются Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности от 3 июля 1997 года и Декларация о дружбе и стратегическом партнерстве от 3 июля 2008 года.