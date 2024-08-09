Тегеран заявил о желании поставлять российский газ соседям

Иранский дипломат, посол в РФ Казем Джалали заявил в Астрахани, что Тегеран хочет роста российских инвестиций в нефтегазовую отрасль Исламской Республики. Также Иран полностью готов к прокачке российского газа в соседние государства.

В ходе девятого Каспийского медиафорума в Астрахани дипломатический представитель Ирана в России Казем Джалали заявил о стремлении Тегерана организовать транзит российского газа в соседние страны. По его словам, на иранской территории для этого уже все готово.

Также он рассказал о желании Тегерана привлечь российские капиталы в разработку углеводородных месторождений Исламской Республики. Джалали уточнил, что инвестиции российских компаний уже обеспечивают работу пяти таких месторождений, но иранские власти хотели бы получить сравнимые вложения в еще два.

Иранский дипломатический представитель пояснил, что Тегеран находится в постоянном контакте с руководством компании "Лукойл" и именно ей предлагает расширять сотрудничество в производстве иранских углеводородов.

Кроме того, Джалали поделился планами Тегерана уже в ближайшее время нарастить на 200% грузопоток по МТК "Север-ЮГ" – до порядка 2 млн т в год. Также он призвал участников проекта сделать все, чтобы реализовать потенциальную мощность "Север-Юга" в 15 млн т грузов в год.