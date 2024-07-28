Вестник Кавказа

Юг России завтра окажется во власти непогоды

Юг России завтра окажется во власти непогоды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже завтра на юг России снова обрушатся проливные дожди и шквалистый ветер – спасатели предупредили об этом жителей Краснодарского края и Ростовской области, Крым же продолжит изнывать от жары.

Завтра, 5 августа, в Краснодарском крае и его столице ожидается сильный дождь, который задержится на пару дней – его будут сопровождать порывы ветра, скорость которого может достигать 20-23 м/с, говорится в Telegram-канале Муниципального центра управления Краснодара.

"5-6 августа местами в городе ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 20-23 м/с"

- МЦУ Краснодара

Аналогичное предупреждение из-за ливней объявлено и в Ростовской области, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

"В Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-24 м/с"

- МЧС Ростовской области

А вот до Крыма стихия снова не дойдет: на полуострове другая напасть – здесь в ближайшие три дня, до 7 августа включительно, ожидается чрезвычайная пожарная опасность, которая сохранится в западных, центральных районах Крыма и в Севастополе, - сообщили в Главке МЧС России. 

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