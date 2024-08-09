Казахстан усиливает пограничный контроль из-за оспы обезьян

Власти Казахстана приняли решение максимально усилить санитарный контроль на границах страны, чтобы полностью пресечь возможность проникновения в страну оспы обезьян, сообщили в казахстанском Минздраве.

Власти Казахстана приняли решение максимально усилить контроль на санитарно-карантинных пунктах, включая аэропорты и пограничные переходы, уделяя особое внимание гражданам, прибывающим из стран, где уже зарегистрированы случаи оспы обезьян, сообщили в Минздраве страны.

"Министерство здравоохранения РК следит за эпидемиологической ситуацией и готово оперативно реагировать на любые изменения"

- сообщение ведомства

Также казахстанские медики разработали рекомендации для жителей страны, которые почти не отличаются от аналогичных, разработанных еще при пандемии коронавируса, сообщает Sputnik Казахстан.

Так, гражданам настоятельно порекомендовали избегать контакта с больными людьми и дикими животными, использовать средства защиты, соблюдать гигиену, а также без крайней необходимости посещать страны, где уже зафиксированы случаи заражения оспой обезьян.

Тем же, кто заметил у себя первые симптомы болезни - появление сыпи и высокую температуру – следует немедленно обратиться за медицинской помощью к врачу, говорится в рекомендациях Минздрава.

Реакция страны на нынешнюю ситуацию с новой болезнью вполне ожидаема – ранее Всемирная организация здравоохранения назвала эпидемию оспы обезьян ситуацией ЧС международного значения, и надо отметить, что в Казахстане на данный момент не зафиксировано ни одного случая заболевания, что позволяет стране принять нужные меры для предотвращения завоза инфекции.