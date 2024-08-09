Анапа справилась с лесным пожаром

Вечерний лесной пожар в Анапе потушен. Пожарникам удалось в короткие сроки не допустить распространения огня с лесной подстилки на деревья и локализовать возгорание. Предварительно, причиной пожара стало невольное поджигательство.

Как рассказали сегодня вечером в кубанском главуправлении МЧС РФ, возгорание лесной подстилки в Анапе, близ поселка Сукко, удалось оперативно потушить.

По данным спасателей максимальная площадь возгорания не превысила 0,22 га. При этом ранее они же сообщали о распространении огня на площадь в 0,5 га. В любом случае, пострадавших при пожаре не было, как и повреждения населенных пунктов.

"Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев уже в 17:40 пожар удалось локализовать, а в 18.10 ликвидировать открытый огонь"

– ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что пожар был непростым из-за слишком сухой погоды с сильным ветром, раздувавшим огонь вокруг очага возгорания.

Также спасатели озвучили предварительную версию возгорания у Сукко – как и в большинстве случаев этот пожар возник из-за нарушения правил пожарной безопасности на природе. Поджигатели пока не установлены.