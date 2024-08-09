Вестник Кавказа

Ростовчанина спасли с Казбека на вертолете

Ростовчанина спасли с Казбека на вертолете
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Еще одного туриста пришлось спасать сегодня в горах Северного Кавказа: ростовчанин поранил ногу на Казбеке, и североосетинские спасатели сняли его с горы на вертолете.

Ростовскому альпинисту сегодня потребовалась помощь на Казбеке: на высоте около 3,7 км он повредил ногу и не смог продолжать восхождение. Как рассказали в североосетинском главуправлении МЧС РФ, на помощь пострадавшему туристу были направлены вертолет и шестеро пеших спасателей.

Первым добрался до раненого туриста вертолет. Находившиеся на его борту специалисты благополучно подняли ростовчанина с горы лебедкой и отвезли в село Гизель, где находится местная больница.

Известно, что альпинист покорял Казбек в составе незарегистрированной команды из 10 туристов. Все остальные сошли с горы без происшествий.

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