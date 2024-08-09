Вестник Кавказа

Участник ДТП в Абхазии остается в больнице

Капельница
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Накануне в Гагрском районе Абхазии случилось ДТП, где пострадало трое человек. Один из них продолжает лежать в больнице под присмотром врачей.

В Гагрском районе Абхазии случилась крупная автомобильная авария с участием двух машин, сообщили в ГАИ республики.

ДТП произошло накануне. Водители автомобиля ВАЗ ехал в Псоу и по пути грубо нарушил правила ПДД – он пересек сплошную линию разметки. Сзади него ехал водитель машины марки «Toyota». Он не успел нажать на тормоз и врезался в ВАЗ.

В результате столкновения трое человек получили травмы разной тяжести. Двоих практически сразу врачи отпустили домой, однако третьему понадобилась более серьезная помощь медиков. Он до сих пор лежит в больнице, однако его жизни ничто не угрожает.

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