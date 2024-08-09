Вестник Кавказа

Коалициям и блокам не разрешат участвовать в осенних выборах в Грузии

Коалициям и блокам не разрешат участвовать в осенних выборах в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ближайших выборах в Грузии смогут поучаствовать политические союзы. Коалициям и блокам этого сделать не разрешат.

В парламентских выборах в Грузии не смогут участвовать коалиции и блоки. Об этом рассказали в Центризбиркоме республики.

"Коалиции и блоки не рассматриваются к парламентским выборам 26 октября, к участию в выборах допускаются только политические союзы"

– пресс-секретарь ЦИК Натия Иоселиани

Она уточнила, что всем, кто хочет оказаться в списке новой политической партии, сначала необходимо будет уйти из прежней.

Напомним, парламентские выборы в республике пройдут в октябре. Они назначены на 26-е число. В парламент попадут партии, преодолевшие 5%-ный барьер.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1055 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

&quot;Единое национальное движение&quot; поглотило остатки &quot;Европейской Грузии&quot;

"Единое национальное движение" поглотило остатки "Европейской Грузии"

За &quot;Грузинскую мечту&quot; готовы отдать голоса почти 60% жителей Грузии

За "Грузинскую мечту" готовы отдать голоса почти 60% жителей Грузии

Россия готова к диалогу с Грузией

Россия готова к диалогу с Грузией

Саакашвили хочет устроить протесты в Грузии

Саакашвили хочет устроить протесты в Грузии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы