Вестник Кавказа

Стамбул становится основной площадкой для переговоров РФ и Украины – Сергей Шойгу

Стамбул становится основной площадкой для переговоров РФ и Украины – Сергей Шойгу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Шойгу высоко оценил усилия Турции по организации переговоров между Москвой и Киевом.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Стамбул приобрел статус основной площадки для проведения переговоров по Черному морю, а также в рамках украинского урегулирования.

"Стамбульская площадка становится основной площадкой по проведению переговоров по всем направлениям касаемо и Черного моря, и черноморской сделки, зерновой сделки, ну и теперь российско-украинских переговоров"

– Сергей Шойгу 

Сергей Шойгу в рамках встречи с генсеком Совета национальной безопасности Турции Окаем Мемишем выразил благодарность Анкаре за организацию переговорного процесса, в том числе отметив создание условий для обеспечения безопасности делегаций. 

По словам секретаря российского Совбеза, диалог между Москвой и Анкарой динамично развивается в различных сферах.

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