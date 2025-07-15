Вестник Кавказа

Стало известно о состоянии пострадавшего в ДТП в Анталье россиянина

Аэропорт в Анталии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российскому туристу, который был доставлен в больницу после ДТП с автобусом в Турции, не потребовалась госпитализация, он отпущен в отель. Другим путешественникам помощь врачей не понадобилась.

Этим утром в автоаварии с участием автобуса в Сиде в Турции пострадал российский турист, в Российском союзе туриндустрии (РСТ) рассказали о его состоянии.

"Турист, обращавшийся за медицинской помощью, после прохождения обследования доставлен в отель. С ним все хорошо"

– РСТ

Автобус с 33 российскими туристами следовал из аэропорта на курорт Сиде в провинции Анталья, когда попал в аварию.

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