Стало известно о состоянии пострадавшего в ДТП в Анталье россиянина

Российскому туристу, который был доставлен в больницу после ДТП с автобусом в Турции, не потребовалась госпитализация, он отпущен в отель. Другим путешественникам помощь врачей не понадобилась.

Этим утром в автоаварии с участием автобуса в Сиде в Турции пострадал российский турист, в Российском союзе туриндустрии (РСТ) рассказали о его состоянии.

"Турист, обращавшийся за медицинской помощью, после прохождения обследования доставлен в отель. С ним все хорошо"

– РСТ

Автобус с 33 российскими туристами следовал из аэропорта на курорт Сиде в провинции Анталья, когда попал в аварию.