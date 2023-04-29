Стало известно о самочувствии Эрдогана

Опубликовано: 17:26, 29 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Глава турецкого государства заявил, что чувствует себя намного лучше после внезапного ухудшения самочувствия во вторник. Сегодня он принимал личное участие в фестивале Teknofest в Стамбуле.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, говоря о своем самочувствии, отметил, что оно стало «намного лучше». Данное заявление турецкий лидер сделал, отвечая на соответствующие вопросы журналистов. В этот момент Эрдоган находился в автомобиле турецкого производства TOGG со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Напомним, что в минувший вторник президент Турции в ходе выступление по местному телевидению внезапно почувствовал недомогание. По его словам, он подхватил желудочный грипп. В этой связи Эрдоган пропустил в среду ряд мероприятий предвыборной кампании.

Однако в четверг глава турецкого государства участвовал в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую", а днем позже подключился онлайн к церемонии открытия нового моста в городе Адана. Сегодня Эрдоган лично участвовал в фестивале Teknofest в Стамбуле.