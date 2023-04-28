Максим Шевченко: что будет, если Эрдоган умрет?

Опубликовано: 16:04, 28 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Новость о недуге президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана всколыхнула мировое сообщество и вызвала беспокойство во многих политических кругах. Журналист, историк Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко решили подискутировать на тему, как будет развиваться ситуация в Турции и на мировой политической сцене в случае внезапной кончины турецкого лидера.

25 мая в ходе прямого эфира турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган почувствовал резкое недомогание. Новость о внезапной болезни президента Турции облетела все мировые СМИ и вызвала беспокойство во многих политических кругах.

Напомним, что очередные президентские выборы в Турецкой Республике состоятся 14 мая, Эрдоган - один из главных кандидатов на пост главы государства.

Ведущий специального проекта «Точка кипения» Эльмар Гусейнов и Максим Шевченко поговорили о том, как эта новостная повестка скажется на итогах голосования, а также обсудили последствия для региона и мира в целом в случае внезапной смерти Реджепа Тайипа Эрдогана.