США теряют конкурентоспособность – Пушков

Торговая война США с Европой указывает на ослабление экономики Штатов, такое мнение выразил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике РФ Алексей Пушков.
"Торговая война между США и Европой все же начинается. Она отражает прежде всего относительное ослабление экономической мощи США в XXI веке"
– Алексей Пушков
Политика Трампа, выражающаяся в "эгоистическом империализме" отражает утрату конкурентоспособности США по сравнению с крупными экономиками мира.
Пушков считает, что в основе торговой войны США с Европой лежит неспособность Штатов за свой счет держать ЕС, позиция Трампа по вопросам перераспределения расходов на НАТО также подтверждает это.
"США уже не имеют достаточно ресурсов, чтобы оплачивать "нерушимый союз" с Европой. Западный альянс как таковой на обозримое время, безусловно, сохранится. Но отныне для США своя рубашка, как говорится, будет намного ближе к телу"
– Алексей Пушков