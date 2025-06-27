Вестник Кавказа

США теряют конкурентоспособность – Пушков

США теряют конкурентоспособность – Пушков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Торговая война с Европой, затеянная Трампом, показывает утрату Штатами конкурентоспособности и ослабление американской экономики, считает Пушков.

Торговая война США с Европой указывает на ослабление экономики Штатов, такое мнение выразил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике РФ Алексей Пушков.

"Торговая война между США и Европой все же начинается. Она отражает прежде всего относительное ослабление экономической мощи США в XXI веке"

– Алексей Пушков

Политика Трампа, выражающаяся в "эгоистическом империализме" отражает утрату конкурентоспособности США по сравнению с крупными экономиками мира.

Пушков считает, что в основе торговой войны США с Европой лежит неспособность Штатов за свой счет держать ЕС, позиция Трампа по вопросам перераспределения расходов на НАТО также подтверждает это.

"США уже не имеют достаточно ресурсов, чтобы оплачивать "нерушимый союз" с Европой. Западный альянс как таковой на обозримое время, безусловно, сохранится. Но отныне для США своя рубашка, как говорится, будет намного ближе к телу"

– Алексей Пушков

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