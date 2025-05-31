США и Китай проведут встречу по вопросам торговли – СМИ

Представители Вашингтона и Пекина проведут встречу по вопросам торговли в течение недели.

Советник лидера США Дональда Трампа по вопросам торговли Питер Наварро сообщил, что делегации США и Китая проведут переговоры по торговым вопросам.

Как информирует CNN со ссылкой на Наварро, переговорщики должны встретиться в течение ближайших семи дней. Точная дата встречи станет известна в ближайшее время, отметил советник Трампа.

Отметим, что ранее состоялся телефонный разговор лидеров США и Китая Дональда Трамп и Си Цзиньпина. В рамках разговора лидеры двух стран затронули тему торговли.

Напомним, что президент США объявил о масштабных пошлинах против большинства стран мира 2 апреля. Наиболее значительные тарифы были введены против Китая.