Вестник Кавказа

США и Китай проведут встречу по вопросам торговли – СМИ

США и Китай проведут встречу по вопросам торговли – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители Вашингтона и Пекина проведут встречу по вопросам торговли в течение недели.

Советник лидера США Дональда Трампа по вопросам торговли Питер Наварро сообщил, что делегации США и Китая проведут переговоры по торговым вопросам. 

Как информирует CNN со ссылкой на Наварро, переговорщики должны встретиться в течение ближайших семи дней. Точная дата встречи станет известна в ближайшее время, отметил советник Трампа. 

Отметим, что ранее состоялся телефонный разговор лидеров США и Китая Дональда Трамп и Си Цзиньпина. В рамках разговора лидеры двух стран затронули тему торговли. 

Напомним, что президент США объявил о масштабных пошлинах против большинства стран мира 2 апреля. Наиболее значительные тарифы были введены против Китая.

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