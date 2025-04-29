США и Китай договорились снизить пошлины до 10% на 90 дней

Торговая война между США и Китаем завершается - стороны договорились о снижении пошлин на первоначальный срок 90 дней. Опубликовано совместно заявление по итогу переговоров США и Китая в Женеве.

Переговоры по вопросам экономики и торговли между США и КНР в Женеве прошли успешно, стороны пришли к соглашению о взаимном снижении торговых пошлин.

По итогу переговоров, которые 10 и 11 мая проходили в Женеве с участием вице-премьера Госсовета КНР Хэ Лифэн и главы Минфина США Скотта Бессента, представлено совместно заявление. Согласно заявлению, Пекин и Вашингтон договорились о взаимном сокращении тарифов до 10%. В рамках торгового соглашения США сократят на 24 п. п. Дополнительные пошлины, которые был введены в отношении китайских товаров в апреле 2025 года. При этом сохранится "остальная ставка адвалорной пошлины в размере 10%".

Аналогичные меры будут приняты Китаем в отношении американской продукции.

Таким образом, совокупные пошлины Штатов снизятся на основную часть импорта из Китая со 145% до 30%, включая тариф, связанный с фентанилом. Пошлины Китая со 125% опустятся до 10%.

Также Китай и США договорились о создании механизма для продолжения обсуждения дальнейших торгово-экономических отношений.