США и Китай договорились создать механизм консультаций по торговле

В Китае рассказали о переговорах, которые прошли с американской стороной в Женеве. Стороны приняли решение создать механизм по торгово-экономическим вопросам.

В министерстве коммерции Китая поделились итогами переговоров КНР и США, которые состоялись с 10 по 11 мая в Женеве.

"Стороны единодушно договорились создать китайско-американский механизм по торгово-экономическим вопросам. Стороны в кратчайшие сроки уточнят соответствующие детали, а 12 мая опубликуют совместное заявление по достигнутым договоренностям"

– минкоммерции Китая

В переговорах по пошлинам участвовали вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн и глава Минфина США Скотт Бессент.

По словам Хэ Лифэна, в рамках встречи в Женеве стороны достигли значительного прогресса, диалог будет продолжен.

Пошлины США для китайской продукции в рамках торговой войны выросли до 145%, КНР в ответ поднял ставки для американских экспортеров до 125%. Двусторонние переговоры направлены на улучшение ситуации.