Вестник Кавказа

Китай и США начали экономические переговоры в Женеве

Рукопожатие
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
В Женеве стартовали переговоры между Китаем и США по тарифам. Стороны намерены добиться дипломатического разрешения ситуации с торговым противостоянием между странами.

Представители Пекина и Вашингтона начали торгово-экономические консультации в Женеве, передает Центральное телевидение Китая

Сообщается, что делегацию КНР возглавляет вице-премьер Госсовета Хэ Лифэн. Американские интересы представляет министр финансов Скотт Бессент.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о намерении президента США Дональда Трампа снизить пошлины на китайский импорт на 50%. На данный момент общие пошлины США на китайские товары достигли 145%.

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