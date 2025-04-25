Китай и США начали экономические переговоры в Женеве

В Женеве стартовали переговоры между Китаем и США по тарифам. Стороны намерены добиться дипломатического разрешения ситуации с торговым противостоянием между странами.

Представители Пекина и Вашингтона начали торгово-экономические консультации в Женеве, передает Центральное телевидение Китая.

Сообщается, что делегацию КНР возглавляет вице-премьер Госсовета Хэ Лифэн. Американские интересы представляет министр финансов Скотт Бессент.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о намерении президента США Дональда Трампа снизить пошлины на китайский импорт на 50%. На данный момент общие пошлины США на китайские товары достигли 145%.