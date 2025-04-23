Вестник Кавказа

РФ и КНР решили играть роль созидателей в вопросе иранской ядерной программы

РФ и КНР решили играть роль созидателей в вопросе иранской ядерной программы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Москва и Пекин будут играть созидательную роль в вопросе ядерной программы Ирана. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран.

В рамках урегулирования ситуации вокруг иранской ядерной программы Россия и Китай будут играть созидательную роль, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина о дальнейшем углублении сотрудничества в ознаменовании 80-летнего юбилея Победы.

"Стороны намерены играть активную созидательную роль в урегулировании вокруг иранской ядерной программы, подчеркивая, что оно будет способствовать поддержанию международного режима ядерного нераспространения, мира и стабильности на Ближнем Востоке"

- заявление России и Китая

Помимо этого, Москва и Пекин призвали участвующие в процессе урегулирования стороны к мирному решению вопроса при помощи политико-дипломатических средств и отметили важность отстаивания авторитета Договора о нераспространении ядерного оружия на практике.

Россия и Китай убеждены, что стороны не должны допустить эскалации ситуации и военных действий, а также использования нелегитимных принудительных мер.

Напомним, что председатель КНР Си Цзиньпин сейчас находится с визитом в Москве в связи с предстоящими мероприятиями, которые посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В российской столице китайский лидер успел провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

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