Вестник Кавказа

Китай и Россия будут защищать правду о Второй мировой войне – Си Цзиньпин

Китай и Россия будут защищать правду о Второй мировой войне – Си Цзиньпин
© Фото: сайт Кремля
Си Цзиньпин заявил, что рад принять участие в праздновании годовщины Победы в ВОВ. Он заявил, что Китай готов вместе с Россией защищать правду о войне.

Китайский лидер Си Цзиньпин на встрече с Владимиром Путиным заявил, что рад посетить Россию и принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летней годовщине Победы в ВОВ.

Председатель КНР назвал российского президента своим другом. Он напомнил об онлайн встрече, которая состоялась в начале текущего года, а также о телефонной беседе в феврале.

Си Цзиньпин подчеркнул, что политическое взаимодоверие двух стран укрепляется, практическое сотрудничество уплотняется, а культурно-гуманитарные контакты набирают обороты.

Лидер КНР отметил, что история и реальность говорят о том, что поступательное развитие и углубление отношений являются императивом для продолжения многовековой дружбы народов.

Председатель также подчеркнул, что это отвечает зову нашего времени к отстаиванию международной справедливости и продвижению реформирования системы глобального управления.

Он напомнил о праздновании 80-летия победы китайского народа в войне против японских захватчиков, Победы СССР в Великой Отечественной войне и победы во Второй мировой войне.

"80 лет назад народы России и Китая ценой тяжелых потерь одержали Великую Победу, внесли неизгладимый исторический вклад в дело мира во всем мире и прогресса человечества"

- Си Цзиньпин

Китайский лидер добавил, что Китай готов с Россией защищать правду об истории Второй мировой войны, отстаивать интересы и права стран, формировать равноправный многополярный мир.

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