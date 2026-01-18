США и Иран вновь обменялись угрозами

Дональд Трамп обещает "стереть Иран с лица Земли", если будет предпринята попытка его убийства. Тегеран предупреждает о "сокрушительном ответе", если США пойдут на военные действия против Хаменеи.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран может быть уничтожен, если сделает попытку убить его.

Глава Белого дома уточнил в беседе с NewsNation, что на этот случай "дал очень четкие указания ... стереть их с лица Земли".

"Если хоть что-то произойдет, всю страну взорвут. (...) Я бы обязательно сильно по ним ударил. А у меня есть очень четкие указания"

– Дональд Трамп

В субботу американский лидер объявил, что пришло время "искать новое руководство в Иране", на эти слова отреагировали в Тегеране. По словам представителя генштаба ВС Ирана генерала Аболфазла Шекарчи, Тегеран не придает большого значения громким словам Трампа. При этом он предупредил, что любые шаги США будут встречены "сокрушительными" ответными мерами.

"Трамп знает, если рука агрессии будет протянута против нашего верховного лидера (аятоллы Али Хаменеи), мы не только отрубим эту руку, но и подожжем их мир и не оставим им безопасного убежища в регионе"

– Шекарчи

Иранские генерал охарактеризовал высказывания Трампа как "психологическую войну".