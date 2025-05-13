США хотят получить $10 трлн иностранных инвестиций

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США намерены привлечь $10 трлн иностранных инвестиций за два месяца. Результатом сделки со странами Ближнего Востока может стать создание миллионов рабочих мест в Штатах.

США планируют получить $10 трлн инвестиций от зарубежных стран в течение ближайших двух месяцев, заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с представителями деловых кругов Штатов и Катара в Дохе.

"За два месяца мы привлечем $10 трлн инвестиций. Ни одна страна мира даже близко не достигала такого уровня"

- Дональд Трамп

В связи с этим он поблагодарил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, который вложил много капитала. Со слов главы Белого дома, результатом сделки может стать создание "двух, трех, а, может быть, и четырех миллионов рабочих мест" в США.

Он также выразил надежды, что инвестиции помогут покрыть государственный долг США.

Напомним, что до Катара Дональд Трамп посетил Саудовскую Аравию в рамках своего ближневосточного турне. По итогу визита, Вашингтон и Эр-Рияд подписали ряд инвестиционных соглашений на общую сумму более $600 млрд, что стало крупнейшей сделкой в истории отношений двух стран.