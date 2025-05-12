США и Саудовская Аравия заключили сделку на $600 млрд

Вашингтон и Эр-Рияд заключили крупнейшую сделку в истории стран, подписав инвестиционные обязательства на сумму более $600 млрд.

США и Саудовская Аравия подписали ряд инвестиционных соглашений на общую сумму более $600 млрд. Это произошло в рамках визита президента США Дональда Трампа в Эр-Рияд, передает пресс-служба Белого дома.

Сообщается, что сделка стала крупнейшей в истории отношений Вашингтона и Эр-Рияда.

Отмечается, что соглашения затронут различные сферы экономического сотрудничества. Так, саудовская DataVolt построит на территории США дата-центры за $20 млрд, а американская GE Vernova поставит в королевство оборудование на сумму более $14 млрд. Также соглашения об инвестициях подписаны в области медицины и авиапромышленности.

В Белом доме отметили, что сделка станет основой для "новой золотой эры" в отношениях между странами.