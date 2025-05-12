Вестник Кавказа

США и Саудовская Аравия заключили сделку на $600 млрд

США и Саудовская Аравия заключили сделку на $600 млрд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вашингтон и Эр-Рияд заключили крупнейшую сделку в истории стран, подписав инвестиционные обязательства на сумму более $600 млрд.

США и Саудовская Аравия подписали ряд инвестиционных соглашений на общую сумму более $600 млрд. Это произошло в рамках визита президента США Дональда Трампа в Эр-Рияд, передает пресс-служба Белого дома. 

Сообщается, что сделка стала крупнейшей в истории отношений Вашингтона и Эр-Рияда. 

Отмечается, что соглашения затронут различные сферы экономического сотрудничества. Так, саудовская DataVolt построит на территории США дата-центры за $20 млрд, а американская GE Vernova поставит в королевство оборудование на сумму более $14 млрд. Также соглашения об инвестициях подписаны в области медицины и авиапромышленности. 

В Белом доме отметили, что сделка станет основой для "новой золотой эры" в отношениях между странами.

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