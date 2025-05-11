Саудовская Аравия первой приняла государственный визит Трампа

Дональд Трамп прибыл в Саудовскую Аравию. Это его первая зарубежная поездка с момента вступления в должность президента. Также в ближайшие дни Трамп посетит Катар и ОАЭ.

Американский лидер Дональд Трамп прибыл в Саудовскую Аравию, он совершает первый государственный визит в качестве 47-го президента США.

Самолет американского президента приземлился в международном аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде 13 мая. Сегодня Трамп проведет встречу с руководством Саудовской Аравии, также на вторник запланирован саудовско-американском инвестиционный форум.

Ближневосточное турне Трампа продлится с 13 по 16 мая, после Саудовской Аравии он посетит Катар и ОАЭ. В поездке участвуют также госсекретарь США Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и глава Минфина США Скотт Бессент.

Политика Трампа на Ближнем Востоке

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, почему Дональд Трамп выбрал в качестве направления первой зарубежной поездки уровня государственного визита именно Саудовскую Аравию и как сейчас выглядит ближневосточная политика Вашингтона. "Дональд Трамп избрал путь повторения своей политики во времена первого президентского срока. Напомню, что в 2017 году первую заграничную поездку он тоже совершил в Саудовскую Аравию", - прежде всего сказал он.

"Сейчас выбор Саудовской Аравии для первого государственного визита мотивирован общей позицией администрации Трампа по Ближнему Востоку. Вашингтон блокирует попытки Израиля начать масштабную войну с Ираном, но давить на Тегеран ему все равно нужно, поэтому в качестве рычага такого давления сейчас используется Саудовская Аравия. Кроме того, Эр-Рияд может быть как площадкой, так и активным участником мирного урегулирования всей ситуации на Ближнем и Среднем Востоке. Трамп стремится развить успех, достигнутый в 2020 году, когда были заключены так называемые Авраамовы соглашения о нормализации отношений Израиля с государствами Персидского залива", - сообщил Владимир Васильев.

"Кроме того, именно в тот период в конце первого срока Дональда Трампа США заключили с Саудовской Аравией соглашение на поставку вооружений на $500 млрд. В настоящее время Саудовская Аравия обещает едва ли не $1 трлн вложить в американскую экономику в довольно короткие сроки, то есть становится одним из главных инвесторов в США. Возможно, $1 трлн – это заоблачная и не вполне реальная сумма, но она тем не менее мотивирует Дональда Трампа в первоочередном порядке лететь именно в Эр-Рияд. Главное для Трампа – чтобы сегодня с Ближнего и Среднего Востока капитал пошел в американскую экономику", - обратил внимание американист.

"Также США стремятся закрепить отношения с Саудовской Аравией на уровне стратегического партнерства. Поэтому в целом визит Дональда Трампа в Эр-Рияд может рассматриваться Вашингтоном как способ решения сразу нескольких национальных задач на Ближнем Востоке. В том числе он может попробовать заручится поддержкой арабских стран в отношении своих планов по будущему сектора Газа, чтобы те повлияли на арабские организации палестинской автономии и содействовали переходу ситуации на курс к урегулированию палестино-израильских отношений. Для Трампа это принципиально важно, так как он позиционирует себя как миротворца, а проблема Израиля и Палестины имеет наибольший внутриполитический резонанс и находится в центре внешней политики США", - продолжил Владимир Васильев.

Эксперт указал на изменение подхода США к отношениям с Израилем. "Администрация Трампа дала зеленый свет Израилю на захват соседних территорий и расширение поселений, будь то земли Сирии и Ливана или Западный берег реки Иордан. При этом по выходу текущего ближневосточного конфликта за пределы Израиля и сектора Газа, особенно по военному столкновению с Ираном администрация Трампа прочертила для Биньямина Нетаньяху красную линию. Дональд Трамп вполне серьезно настроен реформировать сектор Газа, об этом ведутся переговоры с возможными региональными участниками этого проекта, в том числе о расселении палестинцев. Возможно, сейчас он рассчитывает, что Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива возьмут на себя реализацию", - отметил он.

"Приоритетом трамповской политики на Ближнем Востоке все-таки остается развитие Авраамовых соглашений. Именно Дональд Трамп выступил со стратегической инициативой о примирении Израиля и основных арабских государств Ближнего и Среднего Востока, а при администрации Байдена эта тема зашла в тупик из-за начала боевых действий в секторе Газа. Трамп хотел бы довести проект до конца", - заключил Владимир Васильев.