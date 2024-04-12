Спикер парламента Грузии удивлен протестам против закона об иноагентах

Власти Грузии ждут конкретных критических замечаний по законопроекту об иноагентах, сообщил председатель парламента. По его словам, они хотят услышать хоть какие-то аргументы в пользу того, что этот законопроект принимать не нужно.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили прокомментировал акции протеста, участники которых требуют от властей не принимать законопроект об иноагентах.

Он отметил, что жители республики в течение 30 лет собирались в центре Тбилиси, требуя суверенитета, и парадокс, что оппозиция и НПО сейчас собирают народ с тем, чтобы требовать меньше суверенитета.

"Это парадокс. Допустить довести людей до того, чтобы они сказали, что они должны иметь как можно меньше информации, что много информации – это плохо и вредно для них. До этого парадокса довело нас НПО и эта ситуация"

– Шалва Папуашвили

Говоря о международной реакции, он отметил, что все увидели, что пропаганда так называемого российского закона потерпела неудачу.

Он подчеркнул, что власти ждут критики по существу.

"У каждого есть время представить свои аргументы во время обсуждения в комитете, а также на пленарном заседании. До сих пор мы ничего не услышали, в том числе и каких-либо аргументов от иностранцев. Все, что мы видим, это догматизм"

– спикер парламента

От также напомнил, что процесс принятия закона займет несколько недель.

Законопроект об иноагентах в Грузии

Согласно документу, иноагентами будут считаться организации, которые преследуют в республике "интересы иностранных сил". Их обяжут регистрироваться в специальном реестре и ежегодно предоставлять декларации о доходах.

Обсуждение законопроекта в парламенте началось в этот понедельник, а накануне он был принято в первом чтении.

Оппозиция, НПО и западные партнеры страны призывают власти не принимать этот законопроект. Они называют его "российским законом" и считают, что он, в частности, помешает евроинтеграции Грузии.