Президент Грузии обещала наложить вето на закон об иноагентах

Саломе Зурабишвили пообещала воспользоваться правом вето в случае принятия законопроекта об иноагентах. Сегодня парламент Грузии в первом чтении принял его.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили сообщила, что наложит вето на законопроект об агентах иностранного влияния, несмотря на то, что оно будет преодолено.

"Я действительно наложу вето, как делаю это в случае со всеми другими законам. Поскольку это не только один закон, это целая стратегия, которая противоречит рекомендациям Евросоюза"

- Саломе Зурабишвили

Помимо этого, она заявила, что воспользуется этим правом, несмотря на преодоление вето. Президент отметила, что это будет голосом народа, который будет услышан.

Стоит добавить, что для преодоления вето достаточно 76 голосов депутатов парламента, в то время как у большинства – 83 места.

Напомним, грузинский парламент сегодня в первом чтении единогласно принял законопроект об агентах иностранного влияния.