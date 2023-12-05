Спецтехника спровоцировала транспортный коллапс в Астане

Столицу Казахстана засыпало снегом, однако транспорт в городе встал не из-за него, а из-за "снегоуборочных колонн", снующих по всем дорогам Астаны.

Столица Казахстана Астана сегодня утром встала в многокилометровых пробках, и причиной этого стал отнюдь не снег, обильно засыпавший улицы города, сообщили в пресс-службе акима.

Множественные заторы на дорогах создала многочисленная снегоуборочная техника, которая вышла на улицы и целыми "снегоуборочными колоннами" включилась в наведение порядка, передает Sputnik Казахстан.

"На уборку улиц города от снега вышли свыше 2300 дорожных рабочих и порядка 1400 единиц спецтехники. Очистка от снега проводится с ночи 18 декабря с момента выпадения осадков"

- акимат Астаны

Особенно активно уборка проводится в вечернее и ночное время, однако коммунальщики приняли требование перейти в усиленный режим близко к сердцу и продолжают гонять уступом колонны снегоуборщиков и утром, в самый час пик, причем в первую очередь они очищают участки с интенсивным движением, чтобы на дорогах не образовывались заторы.

Уборка снега в городе продолжится и в течение дня, она коснется городских площадей, привокзальных территорий и тротуаров, напомнили в акимате.