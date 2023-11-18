Столица Казахстана превратилась в большой каток

Астана сегодня утром застряла в пробках из-за сильного гололеда, который сковал город после потепления – коммунальщики пытаются справиться с напастью, однако весь городской транспорт стоит в заторах.

Потепление, пришедшее накануне, сыграло злую шутку с жителями казахстанской столицы – ночью ударили заморозки, и сегодня утром вся Астана превратилась в один большой каток, а общественный транспорт, и не только, испытывает транспортный коллапс.

"Имеются задержки автобусных маршрутов, в некоторых местах затруднен проезд для общественного транспорта"

- акимат Астаны

Добраться к месту работы с утра для астанчан сегодня проблема: график движения общественного транспорта пошел вразнос, и в акимате Астаны со ссылкой на ТОО City Transportation Systems (оператор общественного транспорта столицы) предупредили, что ухудшение погодных условий уже сказалось на скорости транспортных потоков и общественного транспорта, передает Sputnik Казахстан.

Диспетчерская служба компании следит за движением общественного транспорта в городе в онлайн-режиме, но это мало что меняет. А вот коммунальщики активно обрабатывали дороги и тротуары антигололедными реагентами всю ночь, добавили в столичном акимате.