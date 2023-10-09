Ураган в Астане: жителей просят не выходить на улицу

Ураганный ветер дует в Астане – о высокой степени погодной опасности предупредили в столичном акимате. Ветер уже нанес материальный ущерб некоторым зданиям.

Штормовое предупреждение объявлено в Астане из-за необычно сильного ветра, власти настоятельно рекомендуют не выходить из дома.

"Не оставляйте детей без присмотра"

– акимат

Если человек все же оказался на улице, то ему лучше спрятаться от стихии. В качестве укрытия можно использовать подземный переход, а также обычный подъезд.

На данный момент ветер уже частично разрушил фасад одной из школ.

Порывы его достигают 23 м/с.